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Beyaz Gazete
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CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım’da gerçekleştireceği kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin salona astığı pankarttaki harf hatası gündem oldu.

CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
Ekleme: 3.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 3.11.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
Yerel seçim öncesi CHP'de beklenen gün geldi.

Parti içinde aylardır yükselen değişim seslerinin üzerine 4-5 Kasım'da 38. olağan kurultay düzenlenecek. Buna göre 4 Kasım'da genel başkanlık seçimi yapılacak, ikinci günde ise parti meclisi üyeleri oluşturulacak. Öte yandan tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım'da olacak.

Pankartlar yerini aldı

Bu kapsamda kurultay için Ankara Spor Salonu kiralandı. Salonda günler öncesinden hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Hazırlıklar sırasında genel merkezcilerden pankart hamlesi geldi.

Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı salonu pankartlarla süsledi.

Pankarttaki harf hatası dikkat çekti

Söz konusu pankartlarda harf hatası dikkat çeki. Muhalefet liderine destek vermek isteyenler, “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazmak isterken, ‘yanlız' ifadesini kullanınca pankart gündem oldu.

Bir diğer pankartta ise 'Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız' yazdığı görüldü.

CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
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