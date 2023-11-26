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Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

Yürekleri yakan olay Bursa'da yaşanmıştı. Özel bir diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 4 dişine de dolgu yapılan 5 yaşındaki Deniz Sönmez, işlemlerden sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ön otopside; çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, baş ile göğüs kısmında, kalp boşluğu ve akciğerinde kanama olduğu saptandı. İşte haberin detayları

Ekleme: 26.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!
Bursa'da oturan Elena ve Aydın Sönmez çifti, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi.

Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Deniz Sönmez, Keles ilçesinde toprağa verilirken, ailesinin şikayetiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü kararıyla diş kliniğini, 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin mühürlenen kapısına, '16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir' yazısı yazıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Deniz Sönmez'in Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ön rapor çıktı. Raporda, yapılan otopsi ve tetkikler sonucu elde edilen bilgilere yer verildi. Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama tespit edildiği belirtildi. Raporun sonuç bölümünde ise Deniz Sönmez'in, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tıbbi bilgelerini içeren, tüm adli tahkikat dosyası ile otopsi görüntülerini içeren belgelerin, Adli Tıp Kurumu 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'na gönderileceği kaydedildi. Raporda, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan gelecek mütalaanın bir örneğinin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi istendi.

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

AİLENİN AVUKATI: 'MEVZUATA AYKIRI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'
Sönmez ailesinin avukatı Salih Duman, sürecin devam ettiğini belirterek, 'Yaşanan elim bir olay neticesinde adli ve idari süreçler devam ediyor. Olayın duyulmasından sonra Bursa İl Sağlık Müdürlüğü resen bir soruşturma başlattı. Klinikle ilgili 1 ay kapatma cezası verildi. Çünkü kliniğin sedasyon işlemi yapması yasal olarak mümkün değil. Bu konuda gerekli ekipmanlarının olmadığını düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü de zaten bu gerekçeyle 1 ay kapatma cezası tesis etti. Şu anda klinik kapalı. Bu durum yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığın olduğunun başlı başına bir göstergesi. Ayrıca doktorlarla ilgili süreç devam ediyor' diye konuştu.

'AİLE BU MAĞDURİYETLE ÖMÜR BOYU YAŞAYACAK'
Savcılık ve idari işleri, aileyle birlikte takip ettiklerini ifade eden avukat Duman, 'İlk olarak savcılık soruşturma boyutunu, ifadelerin alınmasını bekliyoruz. Bazı ifadelerin alındığını duyduk. Bazı eksiklikler var. Onlar tamamlandıktan sonra tazminat süreçleri de başlayabilir. Ama burada hiçbir tazminat, bu vahim olayın adaletini, tazminini sağlamayacak. Aile bu mağduriyetiyle ömür boyu yaşayacak. Ama biz süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçluların tabi ki cezalandırılmasını da eğer kusurları ve olası kasıtları tespit edilirse bunlara Ceza Kanunu'nun asgari haddinden değil, azami olarak en ağır şekilde cezalandırılması talebimizdir' dedi.

'OTOPSİ RAPORUNU İNCELEME AŞAMASINDAYIZ'
Otopsi raporu hakkında bilgi veren Salih Duman, 'Otopsi raporu Bursa'dan alındı. Ama adli tıp olarak 8'inci Daire'ye gidecek. Süreç çok kısa değil, belki birkaç ayı bulabilir. Ama biz yetkililerden durumun vahametini de göz önünde bulundurarak bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Ön otopsi raporu daha bugün geldi. Çok teknik bilgiler içerdiği için biz de inceleme aşamasındayız. O konuda hukuksal sürece zarar vermemek adına bu aşamada bir beyanda bulunmuyoruz' ifadelerini kullandı.

'GELECEK RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ'
Deniz'in vefatının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve konuyla ilgili ifadelerine başvurulduğunu söyleyen baba Aydın Sönmez ise oğlunun vefatından sonra çok zor günler geçirdiklerini ve psikolojik destek aldıklarını belirterek, 'Deniz'in otopsi raporu çıkmış ama hep tıbbi terimler kullanıldığı için, biz bir şey anlayamadık otopsi raporundan.

Bundan sonraki sürecin İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak devam edeceğini söylediler.

Biz de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun içeriğine göre hareket edeceğiz' şeklinde konuştu.

Türkiye Deniz Sönmez’e ağlamıştı! Diş çekimi sonrası ölen çocuğun otopsi raporunda çarpıcı detaylar!

'OĞLUM İÇİN ÖMÜR BOYU SAVAŞMAYA HAZIRIM'
Bundan sonraki süreçte başka anne ve babaların canının yanmaması için hukuk mücadelesi yürüteceklerinin altını çizen Sönmez, 'Eğer diş kliniklerinde bu anestezinin uygulanması yasaksa bu yapılmasın.

Yani illa bir can gitmesi gerekmiyor. Daha erken müdahale edilsin, devletimiz denetim yapsın. Oğlumun vefat etmesiyle alakalı gerek anestezi uzmanı, gerek işlem yapan doktorla ilgili şikayette bulunduk.

Ben devletimin adaletine sonuna kadar güveniyorum. Adalet bir şekilde tecelli edecek. Suçu olan da cezasını çekecek, en ağır şekilde.

Benim oğlum 3 gün savaş verdi yoğun bakımda. Ben onun için bir ömür savaşmaya hazırım. Yeter ki adalet yerini bulsun' ifadelerini kullandı.
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