Ankara'da 5 komşusunu öldüren zanlının ifadesi: Uyuyamıyordum

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesinde herkesi şok eden bir olay yaşandı.Tahsin Ü. (72), gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışma yaşadı ve pompalı tüfekle 5 kişiyi acımasızca öldürdü.Olayın ardından tutuklanan zanlının ise ifadesi ortaya çıktı.(Hamdi Turgut)İfadesinde komşularının gürültü yaptıklarını ve tüfeği ise yanına uyarmak için aldığını söyleyen zanlı, şunları söyledi:Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin göğüs kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim.Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek, 'O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum.' dedi.Bu vahim olayda aynı aileden hayatını kaybeden, Behiye Turgut, oğlu Hamdi Turgut ve gelini Sunay Turgut ile çiftin 13 yaşındaki çocukları Mustafa Turgut ve 11 yaşındaki kızları Ceyda Turgut, memleketleri Ayaş ilçesi Oltan köyünde toprağa verilmişti.