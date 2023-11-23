  • USD: 28,78 - 28,83
  • EURO: 31,42 - 31,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merkez Bankası rezervlerinde rekor: 9 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı

Ekleme: 23.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası rezervlerinde rekor: 9 yılın zirvesine çıktı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın rezervlerindeki artış sürüyor.

Bu kapsamda TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezerv verilerini yayınladı

Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.

134 milyar 468 milyon dolara çıktı: 9 yılın en yükseği

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoru

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.

Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi: Bakan Koca karşıladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararı açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Asgari ücret kaç para olacak? Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu: İlk rakamlar geldi masada 5 olasılık var
Yahudi profesörden siyonist İsrail’e sert sözler: Katlettikleri çocuklara ‘çim biçmek’ diyorlar!
İsrail rahat durmuyor! İsrailli vekilden vahşete devam sözü: 1 dakika detayı...
Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıkladı! Özgür Özel’i hedef aldı: Ders çıkarmamış!
MSB'den 'İncirlik' iddialarına yalanlama: Türkiye'nin duruşu bellidir
Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın elini öpmüştü! Kendini böyle savundu: Pişman değilim!
İzmir'de çöp krizi! İşçiler iş bıraktı, sokaklar çöp içinde kaldı
Zonguldak’ta batan gemide can kaybı 2’ye yükseldi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel'den iddialı çıkış: Kaybedersem bırakırım
Tarih değişti! İsrail, rehine takasının cuma gününde önce olmayacağını açıkladı
Evlenecek gençlere kredi desteği: Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor
MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK'nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Son ana kadar katliam! Katil İsrail yine masum sivilleri hedef aldı: Rehine takası ertelendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 156 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam geldi
Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çarpıcı Türk Lirası mesajı!
Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

WhatsApp'tan büyük yenilik: Yapay zeka robotu geliyor

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

İnsan yüzlü balık görenleri şoke etti: Balıkçıların ağına takıldı ilginç türü tekneye çekince fark ettiler

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Milyonlarca çalışan için emsal karar: Yargıtay haklı buldu artık kıdem tazminatı alınabilecek

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor

Haftada 13 gram altın çıkarıyor! Dereden gram gram altın topluyor