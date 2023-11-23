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Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün, gürültü yaptıkları iddiasıyla ile öldürdüğü 5 aile üyesinden 11 yaşındaki Ceyda Turgut'un, balkona çıkarak komşularından, "Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor" diyerek yardım istediği ortaya çıktı

Ekleme: 23.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 23.11.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'
Ankara'da olay, dün saat 23.45 sıralarında, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda meydana geldi.

CANİ, 'ÇOCUKLAR GÜRÜLTÜ YAPIYOR' DİYE TARTIŞMIŞ

DHA'da yer alan habere göre binada yalnız yaşayan Tahsin Ünsür (72), üst kat komşusu Hamdi Turgut (41) ile çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı.

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

BİR AİLE KATLİAMI YAPTI

Tahsin Ünsür, tartışmanın ardından evde aldığı pompalı tüfekle aileye saldırdı. Hamdi Turgut, annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut tüfekle vuruldu.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını, Tahsin Ünsür'ün 'Sizi öldüreceğim' diyerek aileyi tehdit ettiğini belirterek, 'Akşam çığlıklarını duyduk. Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. 'Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor' dedi.

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

'SONRA ONLARI DA KATLETTİ'

O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti. Karanlıktı, görmedik, 2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti' diye konuştu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, ENGELLİ ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Ailenin zihinsel engelli oğlu E.T. (4) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Tahsin Ünsür, polis ekiplerince gözaltına alındı. E.T. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma altına alındı.

Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! 'Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor'

'NEDEN BİR ŞEY YAPMADINIZ'

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Hamdi Turgut, eşi, çocukları ve annesinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Turgut ailesinin akrabası bir kadın, olay yerine gelerek Tahsin Ünsür'ün evini taşladı. Dairenin camlarını kıran kadın, apartmandakilere de 'Neden bir şey yapmadınız' diyerek tepki gösterdi.

CENAZELER ADLİ TIPTAN ALINDI

Cenazeler, sabah saatlerinde Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi. Otopsi işlemi tamamlanan cenazeleri, aile yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'ne götürüldü.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK TEHDİT EDİYORDU'
İHA'da yer alan habere göre de kan donduran olayın tanıklarından Şeyma Demir, “Gece saatleriydi. Silah sesleri duyduk. Korkudan çıkmadık. Saldırganın gözü dönmüştü. Polisi aradık. Sağ kalan engelli çocuklarını evimize aldık. Komşular birbirleri ile kavgalıydı. Gürültü sebebiyle kavga ediyorlardı. Saldırgan komşumuz, sürekli ‘Onları silahla öldüreceğim' diye tehdit ediyordu.

'UZUN SÜREDİR HUSUMET VARDI'
Kendi halinde bir adamdı. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Yan komşularımızı da tanıyorduk. Dışarıya karşı onların da bir zararları yoktu. Ben de şok içerisindeyim. Uyuyamıyorum. O anki kargaşa anlatılamaz. Şoka girdim o sırada. Çöp için kavga ediyorlardı. Defalarca polisler geldi. Çocuklar evde gürültü yapıyormuş. Saldırgan da daha önce, ‘Bunun önlemini almazsanız bunları öldüreceğim' demiş. Ölen kadın çöp topluyormuş. Saldırgan da bu yüzden dolayı eşinin ‘Covid' hastası olup öldüğünü düşünüyormuş. Aralarında uzun süredir husumet vardı” ifadelerini kullandı.
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