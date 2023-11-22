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Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesini mümkün kılacak düzenlemeler üzerinde devam ediyor. Bu yeni düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişikliklerle kapsama alınacak ve trafikte önemli bir değişikliği beraberinde getirecek.

Ekleme: 22.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Ehliyet sahipleri dikkat: Düzenlemede son viraj! Yeni dönem başlıyor: B sınıfı ehliyeti olanlar...
Ehliyet sahipleri için düzenlemeler devam ediyor. B sınıfı ehliyete sahip olanların, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine yönelik yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kritik değişikliğin, yakın zamanda tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
B sınıfı ehliyet sahiplerinin, 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için alması gereken direksiyon eğitiminin, yeni düzenlemeye dahil edilmesi öngörülüyor. Eğitimi tamamlayanların sürücü belgeleri otomotik olarak akredite edilecek. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin en geç yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade ederek, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesinin bu tarihle birlikte mümkün olacağını söylüyor.

Öztürk, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sürücü kurslarının önemli bir rol oynayacağını belirtirken, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim almalarının gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerini otomatik olarak akredite edecek.

Uygulamada yaş sınırı bulunmuyor, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaş sınırını ayrıca değerlendiriyor. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı ifade ediliyor. Şu anda B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor.
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