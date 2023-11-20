  • USD: 28,71 - 28,76
  • EURO: 31,36 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanları 5. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı için 7 Aralık'ta Atina’ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor
Ekleme: 20.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor.

Son olarak Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki açıklamaları dünya basınında yankı bulurken, rota bu kez Güney Avrupa'ya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Aralık'ta Yunanistan'a gidiyor

Gelen son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayında Yunanistan'a gidiyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemlerde yaşanan gerginlikler açısından, bu ziyaret önem taşıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin beşincisinin, iki taraf arasında varılan mutabakata göre 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları, Yunanistan ve Türkiye arasındaki 5. Yüksek İşbirliği Konseyi Toplantısı için Atina’ya gidecek.

Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak istiyorum

Bir diğer yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilişkiler hakkında birkaç cümle aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek için aralık ayında Yunanistan’da ağırlamak istediğini vurgulayan Miçotakis, şu cümleleri kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas ile ilgili yorumlarına tamamen katılmıyorum. Ama bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Yunanistan’da ağırlamamak için bir neden değil.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog kanallarının açık olması önemli
Ayrıca Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkilerin normalleştirilmesi, AB-Türkiye ilişkileri ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik iş birliğini de ele alacaklarını söyledi.

"Her şey konuşulacak"

Yaşanan gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Berlin ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklama da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iş birliği konferansı ile her şeyin konuşulacağını vurgulamıştı.

"Temenni ederim ki Yunanistan’la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır"

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı, şu cümleleri kullandı;

Temenni ederim ki aynen dediği gibi olur ve Yunanistan’la ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya ulaşır. Yeni bir süreci temennim odur ki inşallah başlatırız.

"Biz düşmanları azaltalım, dostlarımızı çoğaltalım istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şu cümleleri vurguladı;

Biz düşmanları azaltalım, dostlarımızı çoğaltalım istiyoruz. İnşallah bu adımı atarız. Bölgenin iki önemli ve komşu ülkesi olarak çıkarlarımızın aynı doğrultuda olması gayet normal. Bazı konulardaki görüş ayrılıklarımızı, diyaloğu önceleyerek çözüme kavuşturabiliriz. Bölge ülkeleri olarak meseleye rant ve pazar mantığıyla yaklaşan üçüncü ülkeleri sürecin dışında tutarsak, çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yok.
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Gülsüme Doğan öldürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerini çizdi! Tunç Soyer’in adaylık paniği: Uykuları kaçıyor!
İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum
Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var
Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: iki ölü 50 yaralı 15 kayıp
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM'ye 'Refah Sınır Kapısı' tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır
5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor! Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
İYİ Parti’de kayıp para skandalı büyüyor! Ümit Dikbayır’dan Meral Akşener’e rest: Gerçeği ortaya çıkarmazsa…
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı
İhracatta yeni dönem! Bakan Bolat tarih verdi
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
Bakan Kacır duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başladı! Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolar destek ödemesi
Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas'la temas kuruldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu