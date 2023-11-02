YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

Son zamanlarda yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle dev şirketler, bu teknolojiyi kendi ürünlerine entegre etmeye devam ediyor.YouTube Music, oynatma listelerindeki kapak fotoğraflarının yapay zeka ile oluşturulabilmesini sağlayan yeni özelliğini açıkladı.Bu özellik ile kullanıcılar, oynatma listesinin düzenle butonuna basarak ve mevcut ana görsele tıklayarak oynatma listesi görsellerini yapay zeka ile oluşturabilecekler.Ayrıca kullanıcılara doğa, mizah ve hayvanlar gibi çeşitli kategoriler gösterilecek ve bu seçeneklerden beğendikleri görselleri oynatma listesinin kapak fotoğrafı olarak kaydedebilecekler.Uygulamaya gelecek ikinci özellik olan “hızlı arama” ile kullanıcılar en son dinledikleri sanatçılara veya oynatma listelerine hızlı bir şekilde geri dönebilecekler.Yapay zekâ destekli özel oynatma listesi görselleri, şimdilik ABD'de uygulamayı İngilizce kullananlar tarafından oluşturulabiliyor ve ilerleyen zamanlarda küresel olarak kullanıma sunulması planlanıyor.Hızlı arama özelliği ise önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.