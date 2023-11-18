ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi ve motor gücü 160 kilovatın (kW) altında olan elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Söz konusu matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Bu kararla beraber elektrik motora sahip olan söz konusu matrah eşiğindeki otomobillere daha düşük maliyetlerle ulaşılınacak. Yapılan düzenleme ile örneğin bazı otomobil markalarının satış fiyatları, küçük farklarla yüzde 40 dilimine girdiği için fiyat ayarlamaları yapılarak yüzde 10'luk dilime alınabilecek ve böylece fiyatlarda gerileme yaşanabilecek.

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.