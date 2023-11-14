Polatlar davasında yeni gelişme: Avukatları tahliye istedi!

Türkiye'de sıkça konuşulan konulardan biri de Dilan ve Engin Polat.Lüks hayatını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve şirketleri soruşturmaya girdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 14 kişi, soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.O günden bu yana konu gündemdeki yerini korurken, tutukluların alacakları ceza da merak ediliyorBir diğer yandan Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti.Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti.İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı.