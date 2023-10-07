İşgalci İsrail elektriği kesti: Gazze karanlığa gömüldü
İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı verdi.
İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.
AKSA TUFANI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e 'Aksa Tufanı' isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.