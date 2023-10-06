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Beyaz Gazete
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CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da yapılacak olan 8. Olağan Kurultayı'na odaklanırken, Genel Başkanlığa adaylığını ilan eden Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parayla delege satın alma yarışına girdikleri iddia edildi. "Değişimcilerin" destekçisi birçok milletvekili farklı illerde görevlendirilerek il kongrelerinde resmen delege avına çıktı. CHP Erzurum Kongresinde İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın elindeki çantayı bir an olsun yanından ayırmaması parayla delege satın alma iddialarını destekledi.

Ekleme: 6.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 6.10.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia
İmamoğlu ve Özel'e yakın olan milletvekilleri, il il dolaşarak delege avını çıktı. Değişimcilerin parayla delege satın almak için yarışa girdikleri öğrenilirken, bu durumun parti içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı bilgisi edinildi.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Kongresinde yanından ayırmadığı çanta merak konusu oldu.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

CHP'li isimler bu görüntünün parayla delege satın alma şüphelerini destekler nitelikte olduğunu belirtti.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

BENİ ATEŞE ATTINIZ

8 Ekim'de düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi Olağanüstü Kurultayın bir provası olarak görülüyor. Değişimciler ile Genel Merkezciler arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik'in kardeşiyle birlikte 'eşcinsel dostu' bar işlettiği haberinin değişimciler içinde ki birçok isim tarafından da tartışma konusu olduğu öğrenildi.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

Bu haber sonrası Çelik'in Ekrem İmamoğlu'na 'Benim böyle bir düşüncem yoktu. Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olmak istiyordum. Beni ateşe attınız' dediği bilgisi edinildi.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

İMAMOĞLU ADALET İÇİN MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLESEDE...

İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün delegelerle yaptığı toplantıda Özgür Çelik'in hak-hukuk-adalet için mücadele ettiğini söylediği ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' yaptığı dönemde Çelik'in motoruyla Avrupa turunda olduğu ortaya çıktı.

CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

CHP'li bazı isimler, Çelik'in 'Adalet Yürüyüşü' yapıldığı dönemde hiçbir etkinliğe katılmadığını, sürekli olarak seyahat ettiğini belirtti. Diğer taraftan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü.




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