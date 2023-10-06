CHP’de değişimciler delege avına çıktı! Özgür Karabat'ın sır dolu çantasıyla ilgili bomba iddia

İmamoğlu ve Özel'e yakın olan milletvekilleri, il il dolaşarak delege avını çıktı. Değişimcilerin parayla delege satın almak için yarışa girdikleri öğrenilirken, bu durumun parti içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı bilgisi edinildi.İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın geçtiğimiz hafta sonu Erzurum Kongresinde yanından ayırmadığı çanta merak konusu oldu.CHP'li isimler bu görüntünün parayla delege satın alma şüphelerini destekler nitelikte olduğunu belirtti.8 Ekim'de düzenlenecek olan İstanbul İl Kongresi Olağanüstü Kurultayın bir provası olarak görülüyor. Değişimciler ile Genel Merkezciler arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken, değişimcilerin adayı olarak gösterilen Özgür Çelik'in kardeşiyle birlikte 'eşcinsel dostu' bar işlettiği haberinin değişimciler içinde ki birçok isim tarafından da tartışma konusu olduğu öğrenildi.Bu haber sonrası Çelik'in Ekrem İmamoğlu'na 'Benim böyle bir düşüncem yoktu. Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olmak istiyordum. Beni ateşe attınız' dediği bilgisi edinildi.İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün delegelerle yaptığı toplantıda Özgür Çelik'in hak-hukuk-adalet için mücadele ettiğini söylediği ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' yaptığı dönemde Çelik'in motoruyla Avrupa turunda olduğu ortaya çıktı.CHP'li bazı isimler, Çelik'in 'Adalet Yürüyüşü' yapıldığı dönemde hiçbir etkinliğe katılmadığını, sürekli olarak seyahat ettiğini belirtti. Diğer taraftan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'ın yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü.