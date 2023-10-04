Az önce Hatay’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Hatay'da saat 10.45'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Samandağ ilçesinde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 4 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Hatay deprem büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti hakkında tüm detaylar…