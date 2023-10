Uzaya yerli dokunuş! Türkiye adımlarını hızlandırıyor: İlk yerli haberleşme uydusu için geri sayım başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim festivali için geldiği Antalya'da gazetecilere Gazze'de yaşananların TEKNOFEST'lerin, bilim festivallerinin gerekliliğinin en iyi göstergesi olduğuna dikkati çekti.Türkiye'nin geleceğin dünyasında adaletin sağlanması için daha güçlü olmasının önemini vurgulayan Mandal, güçlü olmanın bilgiyi üretmek, bilim ve teknolojide üstün olmak anlamına geldiğini dile getirdi.TEKNOFEST ve bilim festivalleri gençliğinin artık 'Teknolojiyi birileri üretsin, dünyadaki sorunları çözsün' diye beklemediğini belirten Mandal, bugünün sorunlarını, adaletsizliğini Türk gençlerinin bilim ve teknolojiyle çözmeye aday olduğunu ve bu anlamda gençlere güvendiklerini kaydetti.TÜBİTAK'ın bu yıl 60. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Mandal, 'Ben de TÜBİTAK bursiyeriyim. Her yıl binlerce gencimize, araştırmacımıza dokunuyoruz. Özellikle son yıllarda insana daha fazla yatırım yapmaya başladık. Gençlerimize dokunduğumuz en önemli araçlardan bir tanesi TEKNOFEST'ler. 41. yarışmanın 14'ünü biz düzenliyoruz. Dünyada ilk kez dikey iniş roket yarışmasını düzenliyoruz. Geleceğin ulaşım teknolojisi olan sürtünme olmaksızın geliştirilen raylı ulaşım sistemi (Hyperloop) gibi yenilikçi yarışmalarımız var.' diye konuştu.Mandal, ortaokul ve lise düzeyinde araştırma projesi yarışmaları, bilim olimpiyatları da düzenlediklerini aktardı.Bunlar sayesinde sadece bu yıl 71 öğrencinin uluslararası yarışmalardan madalyalar ile döndüğünü anlatan Mandal, 'Bu gençliğe bilim temelli yapılan yatırımın geri dönüşümünün ilk ipuçları. Bu gençler gelecekte dünyadaki sorunları birileri çözsün diye beklemeyecek 'Biz çözeceğiz' diyecekler.' ifadelerini kullandı.TÜBİTAK'ın 5 bin kişilik araştırmacı kadrosuyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirdiğini bildiren Mandal, yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'yi 15 Nisan'da uzaya gönderdiklerini hatırlattı.Mandal, dünyanın herhangi bir yerinden kimseye sormadan, izin almadan yüksek çözünürlükte görüntü alabildiklerini belirterek, şöyle devam etti:'Bileşenlerini kendimiz tasarladık, geliştirdik ve ürettik. Hatta bazı bileşenlerini yurt dışına ihraç ediyoruz. İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2024'te fırlatacağız. Haberleşme uydusu olan ender ülkelerden olacağız. Akıllı makineler, sistemler, beşinci sanayi devrimini konuşuyorsak iletişim ve haberleşme uyduları çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi tam bağımsızlık anlamına geliyor. Tam bağımsızlığa gitmek için uzayda da bağımsız olacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'nı, tam bağımsız Türkiye'yi konuşuyorsak her alanda bağımsız olmamız gerekiyor. 'İHA'lara, hava savunma sistemlerine neden ihtiyaç var?' diyorlardı. İşte dünyada yaşananlar ortada. Füzelerimiz, İHA'larımız var ama bunların kontrolü, konumlandırılması uzayda. Şimdi de 'Uzaya niye ihtiyaç var? Her şey bitti de sıra uzaya mı geldi?' diyorlar. Bütün savunma sistemlerimizin hepsinin kontrol edildiği yer uzayda. Uzaya hakim değilseniz, uydularınız yoksa, geliştirmiş olduğunuz teknolojilerin hepsi için başka birinin üzerindeki uydudan haberleşme almanız gerekiyor. O ülke size uydusunu kullandırmazsa, fotosunu ve videosunu çektirmezse 'yok' anlamı taşıyorsunuz.'Mandal, Türkiye'nin her alanda tam bağımsız olması gerektiğini dile getirerek, uzayda olduğu gibi savunmada, gıdada, enerjide ve ulaşımda da bağımsızlığın önemine işaret etti.