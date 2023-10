'Tüm dünyaya haykırmak için Atatürk Havalimanı'nda buluşacağız'

Başkan Erdoğan'ın katılması beklenen miting öncesi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenlediAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, '21'inci yüzyıla girdiğimiz, çeyrek yüzyılı tamamladığımız bugünlerde hakikaten sadece içinde bulunduğumuz yüzyılın değil, insanlık tarihinin en büyük vahşi saldırılarından biriyle karşı karşıyayız. Gazze'de, Filistin'de 2 milyonun üzerinde sıkıştırılmış insanın en güçlü bombalarla, bombaların altında yaşamak zorunda bırakıldı. Nasıl hayatlarına son verildiğine hep beraber şahit oluyoruz. Öldürülen 5 binin üzerinde sayı olarak bildirilen rakamın 2 bin 500'den fazlasının çocuk olduğunu öğrenince, bin 500'e yakınının kadın olduğunu öğrenince insanlığın sesini yükseltebildiği kadar yükselterek bu saldırıları, bu insan ölümünü, çocuk ölümünü, kadın ölümünü bir an evvel durdurulması için, 'Dur' demek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine dair de duygusu ve hisleri güçlü bir şekilde harekete geçiyor. Tüm dünyada buna dönük çabaları görüyoruz.İstanbul'umuzda da bu saldırıların başladığı günden itibaren vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz tepkilerini ortaya koyuyorlar. Yine bu anlamda cumartesi günü İstanbul'umuzda Atatürk Havalimanı bahçesinde saat 15'te bu saldırıya karşı milletimizin, İstanbul'daki kardeşlerimizin, İstanbul'daki hemşerilerimizin 'Dur' diyecekleri, gür sesini çıkaracakları bir program düzenlenecek. Oraya da tüm İstanbullu hemşerilerimizi davet ediyoruz' dedi.Kabaktepe, 'Her birimiz hakikaten bu saldırının durması noktasında gerekli çağrıyı yapabilmek, sesimizi ve sözümüzü yükseltmek için demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmak durumundayız. Yani öldürülen gazetecilerin, öldürülen yardım kuruluşu elemanlarının, öldürülen doktorların, öldürülen çocukların ve kadınların sayılarının insanın artık vicdanını sızlattığı, vicdanının ve kalbinin verdiği saikle de harekete geçmenin ve dünyaya, hep beraber, hep buradan, bir an evvel bu saldırıların durdurulması, küresel anlamda gücü ve etkisi olan ülkelerin bu saldırıyı, bu savaşı, bu vahşeti körükleyecek ateşe körükle gidecek pozisyonda değil, bu ateşi dindirecek, bir an evvel ateşkesin sağlanması noktasında, adım atmasına dönük çok güçlü bir ses olacak ve çağrı olacak diye düşünüyorum. Onun için tüm İstanbullu hemşerilerimizi tarihin önünde doğru şahitlik yaptığımızı göstermek için 2 bin 500'ün üzerinde ölen çocuklarımıza yeni çocukların eklenmemesi için 60'ın üzerinde ölen doktorlara, yeni doktorların eklenmemesi için, ezcümle insanlığın ölmediğini göstermek ve daha adil bir dünya mümkün, adil bir barış mümkün, sürecini ve gerçeğini tüm dünyaya haykırmak için en az 1 milyon İstanbullu olarak Atatürk Havalimanı'nda cumartesi günü saat 15'te buluşacağız. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi ve kardeşlerimizi de bu anlamdaki duruşlarını biliyoruz. Bu duruşlarını göstermek için Atatürk Havalimanına bekliyoruz' Dedi.