Lice’de 9 ayrı noktada operasyon 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla başlattığı operasyonlar devam ediyor. Ekim ayı başından bu yana süren uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddelerinin bulunması için jandarma timleri, Lice ilçesine bağlı Yolçatı, Sığınak ve Yalaza Mahallesi kırsalında arama-tarama faaliyeti yapıldı. Özel eğitimli köpeklerinde katıldığı operasyonda, 9 ayrı noktada arama gerçekleştirildi. Operasyonda, 1 ton 440 kilogram kubar esrar, 200 kilogram toz esrar ve 40 bin 620 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.Skunk bitkilerinden bir kök numune alındıktan sonra yakılarak imha edildi.