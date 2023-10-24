İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesi!

İstanbul'un barajları alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 20.36 olarak ölçüldü. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.13 olarak ölçülmüştü. İstanbul’da 6 barajda doluluk oranı yüzde 10’un altına inerken, doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 43.55 ile Melen’den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından İstanbul barajları kritik seviye olan yüzde 20'ye geriledi. İski verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 20.36 olarak açıklandı.Tam bir yıl önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 40.84 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da bugün açıklanan doluluk oranının son 10 yılın en düşük doluluk oranı olduğu belirtildi. Büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bu değer yüzde 21.83 olarak ölçülmüştü.İstanbul'un barajlarında 6 barajda doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü. İstanbul'un adeta kuruyan barajlarından Papuçdere'de doluluk oranı yüzde 3.51, Büyükçekmece Barajında ise yüzde 3.97 oldu.İstanbul'un en dolu barajı ise Melen'den getirilen suyla beslenen Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı yüzde 43.55 olarak ölçüldü.İstanbul'a su sağlayan on barajdan en fazla doluluk oranına sahp baraj yüzde 43.55 doluluk oranıyla Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajını yüzde 31.62 ile Darlık barajı takip etti.Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 22.2 olurken, Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 21.86 olarak kayıtlara geçti. Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 16.23 olarak ölçülürken, Terkos Barajı'nda doluluk oranı yüzde 9.77, Kazandere Barajı'nda yüzde 6.32, Sazlıdere'de yüzde 5.54, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 3.97 ve Pabuçdere Barajı'nda yüzde 3.51 olarak kayıtlara geçti.