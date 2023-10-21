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İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı

İsrail, soykırım politikasını artırarak sürdürüyor. Vahşette sınır tanımayan İsrail bu kez de Gazze'de pazar yerini bombaladı.

İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
Ekleme: 21.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:26 / Editör: Ozge Selin
İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı. Hava saldırısında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İSRAİL SON 24 SAATTE GAZZE ŞERİDİ'NDE 248 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 248 Filistinliyi öldürdüğü açıklandı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, bu kişilerin yarısı 217 barınma merkezine sığındı.

İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 56'sı güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 248 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere toplam ölü sayısı 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 15 bin 100 haneyi kapsayan 5 bin 635 bina tamamen yıkıldı, 10 bin 656'sında ikamet etmenin mümkün olmadığı, 139 bin konut kısmi zarar gördü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplamda yaklaşık 164 bin haneye ve 67 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisine zarar verdi.

Gazze'deki 176 okul İsrail tarafından hedef alınırken bunlardan 30'u kullanılamaz hale geldi.

İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
İsrail, Gazze'de pazar yeri bombaladı
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