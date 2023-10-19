Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 20'nci yılında andı.Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan; asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yâd ediyorum.' dedi.