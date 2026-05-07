Malatya Merkezli 17 İlde FETÖ'ye Büyük Operasyon! Gözaltılar Var
Malatya merkezli 17 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda emniyetin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.