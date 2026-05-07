Ak Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Sert Tepki! 'CHP’de Siyasal Çürüme Var'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'nin mevcut yönetim anlayışını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kurumsal aşınmayı çok sert sözlerle eleştirdi. Siyasetin ilke ve sorumluluk üzerine inşa edilmesi gerektiğini hatırlatan Özdemir, CHP'de yaşanan süreci 'Siyasal Çürüme' olarak tanımladı.Özdemir, CHP içindeki kurumsal yapının nasıl deforme olduğunu şu sözlerle ifade etti:'Bugün CHP'de gözlemlenen süreç; hiyerarşik yapının dağıldığı, karar alma mekanizmalarının kurumsallıktan uzaklaşıp kişiselleştiği, parti içi dengelerin zeminden koparak dar bir çevrenin etkisine girdiği bir tabloyu ortaya koymaktadır. Bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini; belediye başkanının genel başkana, genel başkan yardımcılarına ve parti yönetimine yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştır. Bu, yalnızca parti içi bir tartışma değil, kurumsal çöküşün en açık göstergesidir.'Siyasal çürümenin kamu yönetimine yansımalarına dikkat çeken Özdemir, İBB'nin kurumsal kimliğinden uzaklaştığını vurguladı:'Bu siyasal çürüme yalnızca CHP'nin parti yapısını değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 14 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip köklü bir kurumu da kurumsal kimliğinden uzaklaştırmış; hizmet üretmesi gereken belediyeyi siyasi hesapların, kaynak israfının ve yönetim krizinin merkezi hâline getirmiştir.'Özdemir, AK Parti'nin siyaset anlayışındaki kararlılığı belirterek açıklamasını şu şekilde tamamladı:'Türkiye'nin ihtiyacı; güçlü kurumlar, sağlam ilkeler ve milletin emanetine sahip çıkan bir siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti teşkilatları olarak siyaseti işte bu zemin üzerinde yapmaya; milletimizin güvenini esas alan bir anlayışla hizmet etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.'