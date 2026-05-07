MSB Duyurdu! Milli Füze YILDIRIMHAN İçin Geri Sayım

dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından biri olan SAHA EXPO 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar kapsamında haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren Millî Savunma Bakanlığı da savunma sanayinin ulaştığı son noktayı ve fuarda tanıtılan yerli ve milli sistemleri dünyaya duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hipersonik kapasiteli YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füze Sistemi ve GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru'nun kabiliyetlerine dikkat çekildi.Millî Savunma Bakanlığı, 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN Füze Sistemi'nde laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkânlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır.3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip, YILDIRIMHAN Füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir.Bakanlığımız, millî teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayiimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve millî sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir.Bakanlığımız tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalar uzun yıllar önce başlamıştır.GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru; tüm bileşenleri Millî Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkânlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip millî bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir.Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir.42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, millî kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmeyi hedefliyoruz.Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir.YILDIRIMHAN Uzun Menzilli Füze: Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı füzesi olma özelliğini taşıyor. Hipersonik hızda seyir yapabilen sistem, envanterin en uzun menzilli füzesi olarak dikkat çekiyor.GÜÇHAN ve ONUR Motorları: Bütün kritik parçaları yerli imkânlarla üretilen GÜÇHAN Turbo-Fan uçak motoru ve ONUR Turbo Şaft helikopter motoru, motor teknolojisinde tam bağımsızlık vizyonunun simgesi oldu.GÖLGEHAN Jammer: Geniş bir etki alanı ve yüksek bant kapatma kapasitesiyle elektronik harp sahasında üstünlük sağlıyor.PNR-53 Keskin Nişancı Tüfeği: Kendi kalibresinde dünyanın en hafif silahı unvanına sahip. 2.100 metre maksimum atış menziliyle sınır ötesi operasyonlarda kritik rol oynayacak.Makine ve Kimya Endüstrisi, modern savaş doktrinlerine uygun olarak geliştirilen 50'den fazla ürünü ilk kez görücüye çıkardı:URAN ve ATTİLA Obüsleri: Araç üstü platformlara entegre edilen 105 mm URAN ve yüksek hareket kabiliyetine sahip 155 mm ATTİLA, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sunuyor.TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi: Sisteme yeni dâhil edilen Lazer Silah Sistemi, Akustik Sistem ve ENFAL-17 Füzesi ile alçak irtifa hava savunmasında çok katmanlı koruma sağlandı.ALPAY-2 Mayın Temizleme Sistemi: Mayınlı sahalarda asker ve araç güvenliği için insansız ve güvenli çözümler sunuyor.Anti-Dron ve Özel Mühimmatlar: Drone tehditlerine karşı geliştirilen 7.62 mm Anti-Dron mühimmatı ve özel operasyonlar için tasarlanan 300 kalibre Blackout tüfeği ilk kez tanıtıldı.