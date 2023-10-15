MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmek isteyen 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı" denildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı' denildi.MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.