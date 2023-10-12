MasterChef All Star’da gergin anlar! Eleme adayları açıklandı, o isimler şaşırttı

TV8 ekranlarının vazgeçilmezi MasterChef Türkiye, izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeye devam ediyor.Yarışmanın birbirinden yetenekli ve hırslı yarışmacıları, lezzet dolu savaşlarını sürdürüyor.Ünlü şefler Somer, Mehmet ve Danilo, yarışmacıların hazırladığı yemekleri değerlendiriyor. Dün akşam lezzet sıralamasında krem karamel öne çıkarken, dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Ardından kırmızı takım yarışmacıları kendi aralarında mücadele etti. Yapılan değerlendirme sonucu bireysel dokunulmazlığın sahibi belli oldu.Gecenin sonunda ise eleme potasına giren isimler netleşti. Bakın dün akşam eleme potasına kimler girdiMasterChef'te dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Metin, eleme adayı oolarak Kerem'i seçti. Kırmızı takım arasında yapılan oylama sonucu 2. eleme adayı Kıvanç oldu.