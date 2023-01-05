Van'daki evlat nöbeti 52'nci haftaya ulaştı

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi, birçok aileye umut oldu.İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de devam ediyor. HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler yaz kış demeden çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.Van'da 52'nci haftaya ulaşan evlat nöbetinde aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.Aileler, binanın önünde sloganlar atarken, HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. DHA'nın aktarımına göre; müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.