  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın milli savunma sanayisine düşmanlığı bitmek bilmiyor. Daha önce de birçok kez dünyayı kendisine hayran bırakan Bayraktar SİHA'ları hedefe koyan Yanardağ, bu kez akıl tutulması ifadeler kullandı. Yanardağ, insansız savaş uçağı Kızılelma'dan 4-5 tanesinin Tele 1'in küçük stüdyosuna yan yana sığacak ufaklıkta olduğunu öne sürdü. Yanardağ'ın konuya çok hakim edasıyla yaptığı değerlendirmede, TUSAŞ'ı USAŞ olarak dile getirmesi de dikkat çekti.

Ekleme: 5.01.2023 - 13:37 Güncelleme: 5.01.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde adeta destan yazıyor. Türkiye Yüzyılı'na girilirken Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında savunma sanayii geliyor. BayKar'ın ürettiği İHA, SİHA ve TİHA ile TUSAŞ'ın ürettiği ANKA dünya basınının gündeminden düşmezken, ilk balistik füzemiz Tayfun da düşmana korku salıyor. Yüzde 20'lerdeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığı savunma sanayiini taraflı tarafsız herkes takdir ederken, CHP'nin fonladığı Tele1'in hazımsızlığı sürüyor. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sık sık yerli ve milli savunma sanayii hamlelerini diline doluyor ve tepki çeken açıklamalar yapıyor. Yanardağ'ın konuya ilişkin son açıklaması ise adeta akıl tutulması...

MERDAN YANARDAĞ'DAN SAVUNMA SANAYİİ HAZIMSIZLIĞI

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, SİHA ve İHA'lar ile ilgili akıl tutulması denilecek açıklamalar yaptı.

Yanardağ, "Hem beni hedef haline getirip eleştirmeye kalkıyorlar. Demek ki çok doğru yere basmışız, damarlarına basmışız. Onun bir tane damadı var ya Selçuk Bayraktar... İHA, SİHA yaptığını söyleyerek milli savaş sanayii diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Ne kadar yerli ve milli olduklarını gördük?" dedi.

AHKAM KESEN YANARDAĞ'IN TUSAŞ'I USAŞ SANMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Hazımsızlığı bitmeyen Yanardağ, "Üstelik USAŞ'ı batırdılar. USAŞ'ın yaptığı ANKA, SİHA ve İHA üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biriyken şirketin içini boşalttılar. Onun üretim yapmasını engellediler, damadın şirketini desteklediler." ifadelerini kullandı.

"NASIL BİR AŞAĞILIK KOMPLEKSİNİZ VAR YA SİZİN?"

Yanardağ, dünya basınının Türk SİHA'ları dilinden düşürmemesi ile ilgili de tepki çeken ifadeler kullandı, "Efendim CNN demiş ki, Türk SİHA'ları oyun değiştirici. Nasıl bir aşağılık kompleksiniz var ya sizin? Al Jazeera demiş, Bayraktar büyük boşluğu doldurdu falan." dedi.

KIZILELMA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'NDAN 4-5 TANESİ STÜDYOYA SIĞARMIŞ!

Yanardağ, dünyanın konuştuğu Kızılelma, Bayraktar TB-2, AKINCI TİHA için ise, "Bunlar büyük Fantom uçakları gibi görünüyor. Ama öyle bir şey değil. Bu stüdyoya bunlardan 5-6 tanesini yan yana koyarsınız. Planör gibi." şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var
Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı
Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
MSB: 12 terörist öldürüldü
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! 'Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde...'
Murat Bardakçı'dan Eda Taşpınar'a sert sözler... 'Ortada bir akıl zaafı çatlaklık söz konusu'
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan!
Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek!
DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
DSÖ'den Çin'de hızla artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama... 'Paylaştıkları verilere inanmıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!