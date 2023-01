İngiltere'de sağlık sistemi resmen çöktü. Hastaların ambulans beklerken hayatını kaybettiği bilgileri gelirken, hastaneye ulaşabilenler de muayene için saatlerce sedyede bekliyorlar. Üstelik ülkede grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında 'öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık' uyarısında bulunuluyor...Koronavirüs pandemisinden sonra İngiltere en büyük sağlık sorunu ile karşı karşıya... Acil servisler tıka basa dolu, hastalar ambulans beklerken hayatlarını kaybediyor. Bazı hastanelerin ise vatandaşlara 'ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin' uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.Bazı hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson, bekleme sürelerinin dehşet verici olduğunu söylerken 'Şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz' ifadelerini kullanmıştı.İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”İngiliz basınında ise, vatandaşların yaşadığı trajediye ilişkin çok sayıda haber yer alıyor. 54 yaşındaki Darrel Wilson, ambulansı 9 saat bekledikten sonra taksi ile hastaneye gittiğini anlattı. Göğüs ağrıları nedeniyle ambulans çağırdıklarını ancak ambulansın gelmediğini söyleyen adamı, eşinin hastaneye götürmek zorunda kaldığı ifade edildi.Bir hastanın 16 saat boyunca ambulans beklediği ancak ambulansın ancak vefat ettikten sonra geldiği öğrenildi. 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, 'Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi.' diyerek isyan etti.Kendi yaşadıkları acı tecrübeden yola çıkarak İngiltere'de son dönemde Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) yaşanan krize de değinen Simpson, sözlerini şöyle tamamladı:'Şu anda NHS'deki krizin çok ciddi olduğunu düşünüyorum çünkü tek mevzu, ambulans bekleme süreleri değil. (Hastalar) Oraya (hastaneye) vardıklarında onlar için yatak yok, hemşire, doktor yok. Yani sadece ambulans değil, doktorlarınız da yok, bakımevleriniz ve bunun gibi şeyler de yok, sağlık sistemi çökmüş durumda.'İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”92 yaşındaki bir büyükanne ise tam 33 saat hastane koridorunda tedavi olmak için bekledi. Talihsiz kadının torunu' Öyle bir durumdaydı ki, bize ölmek istediğini söyledi' ifadelerini kullandı.62 yaşındaki Wayne Erasmus, 24 saat ambulans bekledikten sonra hastanede yerde uyumak zorunda olduğunu anlattı.İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, hafta başında yaptığı bir açıklamada, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmüştü.Ülkede acil tıp doktorları birliği olan 'Royal College of Emergency Medicine' Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, geçen ay acil servislerde 'şimdiye kadarki en uzun bekleme süresinin' kaydedildiğini söylemişti.Ayrıca hastanelerde geçen ay 'şimdiye kadarki en yüksek doluluk oranı'na ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, 'Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.İngiltere Sağlık Bakanlığından bir sözcü de sağlık sisteminin özellikle son aylarda karşı karşıya kaldığı krize ilişkin, 'Kovid-19 salgınının etkisinin ardından NHS'nin karşı karşıya olduğu baskıların farkındayız ve sağlık için 14,1 milyar sterline kadar ek fonla desteklenen insanların önümüzdeki iki yıl boyunca ihtiyaç duydukları sağlık ve sosyal bakımı almalarını sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz.' açıklamasını yaptı. Öte yandan İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında 'öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık' uyarısında bulundu.