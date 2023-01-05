Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Çok sayıda kişi etkilendi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Rıfat Börekçi Caddesi'ndeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın yemekhanesinde çalışanlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşarken, bazı çalışanlar da baygınlık geçirdi.Sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine kuruma çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık görevlileri bayılanlara ilk müdahaleyi yaptı.Rahatsızlık yaşayan 25 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.Bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.Doğalgaz ekipleri de hemen binada inceleme yaptı.Araştırma sonucu binadaki doğalgaz tesisatında kaçak tespit edildi.DHA'nın haberine göre binadaki gaz kesildi.Kurumun mutfak personellerinden Yusuf Gümüş, kendisinin de gazdan etkilendiğini; ancak durumunun iyi olduğunu söyledi.Gümüş, “İlk önce herkes birden rahatsızlandı. İlk başta biz bir rahatsızlıkları var diye düşündük, ondan sonra diğer arkadaşlar da bayılmaya başladı. Ambulans çağırmak zorunda kaldık. Şu an durumum iyi, sadece biraz tansiyonum düşmüş o kadar. Diğer arkadaşların da durumlarının iyi olduğu söylendi.” dedi.