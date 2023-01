Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, 2023 yılının ilk grup toplantısında Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerinin altını çizerken, 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz.' dedi. 2023 seçimleri öncesi 'Son defa destek istiyoruz.' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, 'Son defa ifademiz bu seçim için.' dedi. Erdoğan 2023'te de dev projelerin açılışlarının gerçekleşeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, daha önce 250 lira olarak açıklanan asgari ücrette destek tutarının 400 liraya yükseltildiğini duyurdu.İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlarAziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum. 2023 yılının ilk grup toplantısının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Elbette yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Milletimizin huzuruna çıktığımız her parti programımız bir eser siyaseti olarak kayıtlara geçmektedir. Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerini korumakta kararlıyız.Gece gündüz çalışıyor ve mücadele veriyoruz. Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerine çelme taksın, gözünü oysun... Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak ülkesine kin kusmaya devam etsin, biz işimize bakacağız, ülkemizi kalkındırmak için yatırımla istihdamla üretimle ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.Biz ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hibir kesim bırakmamak üzere demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti, Cumhur İttifakı'nın farkı diğerlerinden budur. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır.Bizim en büyük gücümüz inancımızdır. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyeti, projelerimizi daha hızlı hayata geçirmek için kullanıyoruz.Gençlerimize emin adımlarla yürüyebilecekleri bir ülke bırakmanın peşindeyiz. 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz.Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığımız yıl değerlendirmesinde, eğitim sağlık adalet spor üzerindeki çalışmalarımızdan bahsetmiştik.Malatya Çevre Yolu'nun birinci kısmı, Bitlis Çevreyolu'nu, Bitlis Çayı viyadüğünü, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf Tüneli'ni, 39 tüneli ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 km bulan Ağrı-Patnos yolunu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevreyolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.Hava yollarında Rize-Artvin Havalimanı ve Tokat Havalimanını hizmete sunarak toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz.Tren yollarında, Gaziantep Gaziray, Tavşantepe Sabiha Gökçen metrosunu açtık. Milli Elektrikli Tren Seti'ni ürettik.Uzunluğu 120 km olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl ağırlığı raylı sistemlere veriyoruz.Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Bakırköy-Kirazlı metro hatları ile Kocaeli Şehir Hastane tramvay hattı açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında yer alıyor.Kayseri-Malatya Havalimanları'nın yeni terminal binalarının inşasına geçiyoruz. 1100 köyümüze daha 4,5G ile geniş bant hizmeti sunuyoruz. Enerjide kurulu gücümüzü 100 bin megavatın, iletim hatlalarımızın uzunluğunu 73 bin kilometrenin üzerine çıkardık.2,4 milyon haneye 2,9 milyar TL elektrik desteği verdik.Dünyanın en büyük ikinci NTE rezervi ülkemizde keşfedildi. Madencilik ihracatımız 6 milyar dolarının üzerine çıktı. Karadeniz gazının ilk fazını mart ayında devreye alıyoruz. Ülkemizin en önemli strateji ürünlerinden borun katma değerini artıran tesisi hayata geçiriyoruz.Tuz Gölü doğalgaz depolama tesisimimizde kapasite genişletme çalışmalarını sürdürüyoruz.Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini kurduğumuz dene-yap atölyelerini 100'e çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencinin projelerini bilim fuarlarında sergilenmesini sağladık.TOGG Fabrikası'nın kuruluşunu sağlayarka projeyi bir fiil hayata geçirdik.Sanayide elektrikli araç alt yapımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. 65 yeni OSB için yer tahsisi yapacağız. KOSGEB desteklerini dijital ve enerji dönüşümü başta olmak üzere her alanda yaygınlaştıracağız.Kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını tamamladık. İller Bankası vasıtasıyla 411 projeyi tamamladık. Millet bahçelerimizin büyüklüğünü 81 milyon metrekareye çıkaracağız.Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Türkiye tapu uygulamasını hayata geçirerek kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini sağlayacağız.TOKİ'nin yapımı devam eden 138 bin konut inşasını yeni ihalkelerle daha da artıracağız.Hayvancılığın geliştirilmesi için damızlık yetiştiriciliğinin geliştirilmesine kadar pekçok projeyi destekledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak için üreticimizin yanında olduk.Millet ormanlarını yaygınlaştırarak ülkemizin güzelliklerini insanlarımızla buluşturduk. Bu vesileyle orman köylülerimize bir de müjde vermek istiyorum. Orman köylerimizde yaşayan ve adeta ormanlarımızın gönüllü muhafızlıkğını yapan 7 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirmek için yeni bir destek programı geliştirdik. OR-KÖY ödemeleri için bu yıl 1,32 milyar lira tahsis ettik.Tarım ürünlerindeki fiyat dengesini sağlamak için daha etkin mekanizmalar sağlayacağız. Orman köylülerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.Sulama tesislerinin yapımını hızlandıraracağız. Kırsal kalkınma yatırımlarında 555 milyon avro hibe desteği içeren program ile yeni bir dönemi başlatacağız.Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim icraatlarımız saymakla bitmiyor. Bugünlük 2022 değerlendirmesi ve 2023 programı bölümümüze noktayı koyuyoruz. Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum. Dün de 2022 enflasyonunu aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışını yeniden değerlendirdik.Memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42'ye varan zam yapmıştık. Memurlarımızın ve emeklilerimizin oranlarına razı olamadık. Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.EYT olarak bilinen düzenlemeyi çıkartacağımızın müjdesiyle 2 milyon 200 bin vatandaşımızı sevindirdik. Gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus şudur; CHP tarafından gündeme taşınan başörtüsü konusunu kökünden çözme irademizin bir takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400'ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor. Böyle bir durum oluşursa milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Türkiye'de 'yapılamaz' denilen ne varsa hepsini insanımıza sunmuş olmanın mutluluğu içindeyiz. Bizde şov, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır.'