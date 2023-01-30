Kayseri'deki otobüs kazasında yaralanan 24 kişiden 21'i taburcu edildi...
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananlardan 21'i taburcu edildi, durumu ağır olan 3 kişinin tedavisi sürüyor.
Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde dün meydana gelen kazada yaralanan yolculardan 21'inin hastanedeki tedavisi tamamlandı.
3 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
21 yolcu taburcu edilirken, durumu ağır olan E.K., T.K. ve H.Y.G'nin tedavisi sürüyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.
3 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
21 yolcu taburcu edilirken, durumu ağır olan E.K., T.K. ve H.Y.G'nin tedavisi sürüyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.
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