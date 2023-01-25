İsveç konsolosluğu önünde silahlı eylem

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne şarjörü boş silahla gelen ve havaya ateş açarmış gibi tetiğe basan bir kişi gözaltına alındı.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı ve Başkan Rece Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan hakaret olayından sonra İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde geniş güvenlik tedbirleri alınmıştı. Sivil toplum örgütlerinin protesto eylemleri gerçekleştirilirken saat 12:00 sıralarında Taksim Tünel'de İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen elinde Türk ve İsveç bayrağı taşıyan silahlı kişi sloganlar attı.Konsolosluğa silahını doğrultan kişi, İsveç bayrağınıda yere attı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kişi gözaltına alındı. Polis eylemciyi gözaltına alıp silahı kontrol ettiğinde silahın içerisinde kurşun bulunmadığı, boş olduğu belirlendi.