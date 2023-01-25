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Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş'ın (15), Taner Yaylacı (29) tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanan Yaylacı'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı belirlendi.

Ekleme: 25.01.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.01.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü
Olay, 8 Ekim 2022'de Gebze'nin Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Üç katlı binanın 2'nci katında çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş'ın yanmış cesedini buldu.

Genç kızın öldürülmesinin ardından cinayet delillerinin yok edilmesi amacıyla yangın çıkarıldığından şüphelenen polis, soruşturma başlattı.

Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin ile aynı iş yerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı'nın, eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi.

Tokat'a kaçma hazırlığında olan Yaylacı, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Taner Yaylacı'nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı.

'TECAVÜZ CEZASI', 'ÖLÜMLE SONUÇLANAN IRZA GEÇME' ARAŞTIRMALARI YAPMIŞ

Geriye dönük araştırmalarda Yaylacı'nın; internette 'çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'boğulmayla ilgili yapılan analizlerde belirtiler nasıl anlaşılır?', 'bilişim suçlarında adli tıp tespitleri', 'bayan azdırıcı ürünler', 'boğulmayla ilgili ceset görüntüleri', 'diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', 'ölümle sonuçlanan ırza geçme', 'tecavüzün cezası', 'elektroşok tabancasıyla bir insan nasıl bayıltılır', 'otopsi raporu kaç günde çıkar', 'bayıltmadan sonra tecavüz', '2021-2022 lise okul çıkış saatleri', 'DNA ile suçlu bulunur mu', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' ve 'zorla tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler' başlıklarında aramalar yaptığı belirlendi.

Yapılan tespitler sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunda tecavüz bulgusu olup olmadığına yönelik tespitin sonucu bekleniyor.
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