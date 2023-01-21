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Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir canlı yayında yarın açılışı yapılacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu saatte 120 kilometre ile Avrupa'nın en hızlı metrosu olacağını duyurdu.

Ekleme: 21.01.2023 - 23:40 Güncelleme: 21.01.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı açılışına saatler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile ilgili katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli bilgilendirmelerde bulundu.

REKORLARIN KIRILDIĞI BİR PROJE
İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk etabı 34 kilometre uzunluğuyla rekorların kırıldığı bir proje olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Diğer etapların tamamlanmasıyla 69 kilometrelik uzunluğa ulaşacak hatla Avrupa yakası tamamen çevrilecek. Metroda akıllı tünel sistemi kullanıldı. Sıfırdan yaratılan bir sistem kuruldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Diğer metrolarda da bu sistem kullanılabilecek. Sistem tek bir kumanda merkezinden yönetilebilecek.

Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı

AVRUPA LİDERİNE EN HIZLI METRO
Saatte 120 kilometre hıza ulaşacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 'Avrupa'nın en hızlı metrosu olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidebilecek' dedi.

METRO ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Metro ücreti, kısa mesafe 9.90 TL , mesafe uzadıkça 12 TL'ye çıkacağını açıkladı.

Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı

BAKIRKÖY-BAĞCILAR-GÜNGÖREN METRO HATTI

Bakan Karaismailoğlu İstanbul'un Bakırköy-Bağcılar-Güngören metro hattının bu yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

Kanal İstanbul'a dair konuşan Bakan Karaismailoğlu, 'Bizim Master Planımızda Kanal İstanbul var. Kuzey Marmara Otoyolu'nu, İstanbul Havalimanı'nı yapmayın diye tepki göstermişlerdi. Kanal İstanbul projesine de yine aynı şekilde karşı çıkıyorlar. Bu projede yapılacak' dedi.

Tamamen Türk teknik ve mühendisliğinin eşsiz bir eseri olan, ilklerin ve enlerin projesi 37,5 kilometre uzunluğundaki Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı Metrosunun 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk)-İstanbul Havalimanı kesiminin açılışı Pazar günü Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı

GÜNLÜK 600 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Toplam uzunluğu 37,5 kilometre olan Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor. Açılışı yapılacak 34 kilometrelik kesim Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek.

YOLCULARA 'HIZLI TREN KONFORUNDA SÜRÜŞ' İMKANI SUNULACAK

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek. İstanbul Havalimanı Metro hattında Türkiye'de bir ilk olan yolculara 'hızlı tren konforunda sürüş' imkanı sunacak prekast panel ile kusursuz demiryolu altyapısı inşa edildi.

Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı

YERLİ ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE BATARYALARA SAHİP ARAÇLAR KULLANILACAK

Akıllı tünel konsepti ile dünya metrolarında ilk defa bu projede hayata geçirilen tünel yangın güvenliğinde yeni bir teknoloji kazandırıldı. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca desteklenen bir proje ile Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattında kullanılacak. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları yerli imkanlarla hayata geçirilecek. Yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacak.

HAT 38 KİLOMETREYE ÇIKARTILACAK

Bu hatta kullanılacak olan ve mevcut 10 set trene ilave olarak kullanıma sunacak araçlarda ise ilk yerli metro aracı motoru kullanılacak. Hat ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kağıthane'de entegre olacak.

Mart-Mayıs arasında ise bu hattı metrobüsün Zincirlikuyu durağı ile birleştirecek olan, yaklaşık 4 kilometrelik bir etap da tamamlanarak hat 38 kilometreye çıkarılacak.

Avrupa lideri İstanbul Havalimanı’na en hızlı metro! Açılışa saatler kaldı
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