  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,31 - 20,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Samsun'da korkunç olay: Garsonu bu yüzden bacağından vurdu!

Samsun'da dehşet dolu anlar yaşandı... C.Ç. (45), gittiği eğlence mekanında hesap meselesi yüzünden tartıştığı garson G.T.'yi (20) tabanca ile bacağından yaraladı. Kendini de elinden vuran C.Ç, polis tarafından yakalandı.

Ekleme: 20.01.2023 - 13:15 Güncelleme: 20.01.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Samsun'da korkunç olay: Garsonu bu yüzden bacağından vurdu!Kanlı olay, Atakum ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında medyana geldi. Eğlence mekanına giden C.Ç. ile hesabı istediği garson G.T. tartıştı. Tartışma sonrası mekandan ayrılan C.Ç., kısa süre sonra geri dönüp, G.T.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Bu sırada kendini de elinden yaralayan C.Ç., kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı garson Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri C.Ç.'yi Atakum ilçesi Yenimahalle mevkisinde yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, gözaltına alındı.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...
Karadeniz gazı adım adım geliyor! Kritik aşamaya geçildi: Filoya dahil oldu
Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak hamle: Umre sonrası rotasını çizdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan The Economist'e tepki: Yine yanılacaklar geçmişte yanıldıkları gibi
Tanju Özcan'dan Altılı masaya göreve talip olma ve meydan okuma mektubu: Bana yol verin
EYT'liye emekli maaşı hesaplama robotu! 4A-4B-4C'liler dikkat: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Başkan Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor
DEAŞ'ın sözde valisi Gaziantep'te yakalandı
Sezgin Tanrıkulu CHP-HDP ittifakını bir kez daha tescilledi! Kandil ile ortak dilde buluştu...
DEVA Partisi'nde toplu 'Bayraktar' istifası!
Başörtüsü çözümüne 'SAPKINLIK' şartı! Muhalefetten çirkin oyun
Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz
CHP'li Barış Yarkadaş İHA'ları hedef alan Babacan'a destek verdi: Neden eleştirilmesin kutsal mıdır?
Skandal görüntüler infial yaratmıştı! Konya'da kürekle köpek öldürenlerin cezası belli oldu
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 yabancı terörist yakalandı!
Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! Güven erozyonuna uğrayan 6'lı masa çakıldı
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor
İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki!
İbrahim Kalın'dan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'a tepki: Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı...
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Çözüm olası
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için yağış uyarısı! Kuvvetli geliyor. 20 Ocak hava durumu

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

WhatsApp'a 5,5 milyon avro ceza verildi: AB veri gizliliğini ihlal ettiler

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme: Üç platformda bugün yayımlanacak

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

Ormanda tesadüfen bulundu: Kırmızı listede yer alıyor ekipler harekete geçti

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı

İnsan nefesinden anlayacak: Türkiye'de bu zamana kadar hiç üretilmemişti ilk kez yapıldı