Malatya'da, minibüste 35 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya-Sivas yolunda oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine, plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi; minibüs sürücüsü de gözaltına alındı.