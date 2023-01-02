PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum

Paris'teki silahlı saldırıyı fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'nin destekçilerinin sokakları ateşe vermesi, Hollandalı gazeteci Rena Netjes'in tepkisine neden olmuştu.TRT'ye konuşan Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa'nın PYD/YPG'nin işlediği suçları örtbas ettiğini söyledi. Netjes, Avrupa'nın terör örgütünün propagandasına inanmasını eleştirdi.Suriye'deki araştırmalarıyla tanınan Netjes, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin bölgede halkın evlerini bastığını ve Suriyelileri yerinden ettiğini söyledi.Netjes, 'PYD kendini Kürtlerin temsilcisi olarak tanıtmış olsa da birçok Kürt onlardan nefret ediyor. Örgüte dahil etmek için Kürt çocuklarını kaçırıyorlar, muhalif görüşteki insanları infaz ediyorlar.' dedi.ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI: YARIN KANITLARI PAYLAŞACAĞIMTerör örgütü PKK/YPG'nin suçlarını ve Avrupa'nın görmezden gelişini anlatan Hollandalı gazeteci, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ölüm tehditleri aldığını duyurdu.PYD/YPG hesaplarından ölüm de dahil çeşitli tehditler aldığını açıklayan Netjes, “PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum.” dedi.PYD'ye ait bir hesabın ‘tehdit' iddialarını yalanlaması üzerine Netjes, yarın aldığı tehditlere yönelik tüm kanıtları paylaşacağını söyledi.“TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUM”Nejtes, bir gazetecinin,“Yıllardır böyle tehditler alıyorum, ciddiye almıyorum.” telkini üzerine şu ifadeleri kullandı:Sadece devam ediyorum. Bununla birlikte, tehdit edildikten sonra bir meslektaşı öldürülen, PKK tarafından bir veya daha fazla suikast girişiminden sağ kurtulan ve PKK'nın ölüm listesinde olan birkaç Suriyeli Kürt ile röportaj yaptım. Bu yüzden bunu da ciddiye