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PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum

Paris'teki sokak olaylarının ardından Avrupa'nın terör örgütü PYD/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren Hollandalı gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödediğini belirten Netjes, "Yarın tüm kanıtları paylaşacağım." dedi.

PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum
Ekleme: 2.01.2023 - 23:30 Güncelleme: 2.01.2023 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum
Paris'teki silahlı saldırıyı fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'nin destekçilerinin sokakları ateşe vermesi, Hollandalı gazeteci Rena Netjes'in tepkisine neden olmuştu.

TRT'ye konuşan Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa'nın PYD/YPG'nin işlediği suçları örtbas ettiğini söyledi. Netjes, Avrupa'nın terör örgütünün propagandasına inanmasını eleştirdi.

Suriye'deki araştırmalarıyla tanınan Netjes, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin bölgede halkın evlerini bastığını ve Suriyelileri yerinden ettiğini söyledi.

Netjes, 'PYD kendini Kürtlerin temsilcisi olarak tanıtmış olsa da birçok Kürt onlardan nefret ediyor. Örgüte dahil etmek için Kürt çocuklarını kaçırıyorlar, muhalif görüşteki insanları infaz ediyorlar.' dedi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI: YARIN KANITLARI PAYLAŞACAĞIM

Terör örgütü PKK/YPG'nin suçlarını ve Avrupa'nın görmezden gelişini anlatan Hollandalı gazeteci, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

PYD/YPG hesaplarından ölüm de dahil çeşitli tehditler aldığını açıklayan Netjes, “PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum.” dedi.

PYD'ye ait bir hesabın ‘tehdit' iddialarını yalanlaması üzerine Netjes, yarın aldığı tehditlere yönelik tüm kanıtları paylaşacağını söyledi.

PKK/YPG gerçeğini ifşa eden Hollandalı gazeteci: Ölüm tehditleri alıyorum

“TEHDİTLERİ CİDDİYE ALIYORUM”

Nejtes, bir gazetecinin,“Yıllardır böyle tehditler alıyorum, ciddiye almıyorum.” telkini üzerine şu ifadeleri kullandı:

Sadece devam ediyorum. Bununla birlikte, tehdit edildikten sonra bir meslektaşı öldürülen, PKK tarafından bir veya daha fazla suikast girişiminden sağ kurtulan ve PKK'nın ölüm listesinde olan birkaç Suriyeli Kürt ile röportaj yaptım. Bu yüzden bunu da ciddiye
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