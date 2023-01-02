İçişleri Bakanı Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı: İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, '2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren.' ifadesini kullandı.
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