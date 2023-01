Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te PKK rezaletine tepki: Duruma el koymazlarsa münasebetlerimizi çok daha gerebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen günlerde İsveç'te hain teröristler hadsizce bir eylem gerçekleştirdi. Bu aşırı eylemler PKK, PYD'nin orada sıkışmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Yoksa İsveç makamları bu eylemlere göz mü yumuyor?' sorusuna, şu yanıtı verdi:'Maalesef İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme noktasında bizden ricada bulundular. Başta Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri) iyi bir dostumuz, iyi bir insan. Biz de peki dedik, kendileriyle bir araya geldik, konuştuk, ettik ve orada bazı sözleşmeler de imzalandı. Ama biz kendilerine bir şey söyledik. Bak dedik, yani bize eğer sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız biz bunu zaten Meclis'ten geçiremeyiz. Meclis'ten bunun geçmesi için her şeyden önce 100'ü aşkın 130 civarında, listeleri de verip, bu teröristleri bize vermeniz lazım. Bunlar maalesef bunu yapamadılar.Sonra başbakanları fena bir insan değil bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette de biz kendisine basın toplantısı yaparken sizde Bülent Keneş diye birisi var FETÖ'cü, bu Bülent Keneş'i bize deport edin, verin dedik. İlginçtir onların yargısı Bülent Keneş'in bize deport edilmesini reddetti. Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı.Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir.'Erdoğan, sadece İsveç ve Finlandiya'da değil Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de terör örgütlerinin boy göstermeye devam ettiğini belirterek, 'Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz. Attıkları bütün adımlar, Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar. Ya böyle bir şeyi yapamazsınız. Türkiye'de şu anda onuru, gururu dört dörtlük sağlam olan bir iktidar var. Onun için de bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini bire yüz, bire bin ödetiyoruz, ödeteceğiz.' ifadelerini kullandı.Erdoğan'a minnettarlığını dile getiren bir genç de 'Bayrağımızı ilelebet, sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağız. Şu anki olduğu gibi her zaman başka ülkenin gölgesinde var olmadan dalgalanacak bayrağımız.' diyerek açtığı Türk bayrağını öptü.