İzmir’de kuyumcu soygunu: 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı

Olay, saat 05.30 sıralarında, Atilla Mahallesi, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanının kepengini bir miktar aralayan ve camını kıran şüpheli veya şüpheliler, vitrinde bulunan gümüş ziynet eşyalarını çalarak hızla bölgeden uzaklaştı.Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra dükkana gelen iş yeri sahibinin kepengi ve demir kapıyı açmasıyla içeri giren polis ekipleri, incelemelerde bulundu.Yapılan incelemelerde yaklaşık 5 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.