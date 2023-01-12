Hakkari'de 115 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 115 cep telefonu ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.Bu kapsamda, ekiplerce dün düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu ile 16 elektronik sigara bulundu.