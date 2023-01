Buraya giren 40 gün çıkamıyordu: Kayaların içine oyulmuş dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından Bapir-i Kal olarak adlandırılan Hüseyin Dede Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Kayaların içine oyulmuş halde duran yerde yatan ve 1470-1550 yılları arasında yaşayan zatın soyunun Hazreti Ebubekir'e dayandığı rivayet ediliyor. 'Çilehane' olarak adlandırılan yere girenler 40 gün çıkamıyordu. Şimdi dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar.

İnanç turizmi çerçevesinde Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne gelenlerin uğrak yeri olan Bapir-i Kal Türbesi, son zamanlarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. 1470-1550 yılları arasında yaşadığı ve halk arasında Bapir-i Kal olarak bilinen Hüseyin Dede olan zatın soyunun Hazreti Ebubekir'e dayandığı rivayet ediliyor. Türbe, yaklaşık 5 metre yükseklikte kayaya oyulmuş, basamaklı bir demir merdivenle çıkılabilen ve ibadet ile yatma yeri olan iki bölümden oluşuyor.İrili ufaklı birçok tescilli mağaranın bulunduğu Van Gölü kıyısındaki türbenin, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Gerek türbe ve gerekse mağaralar için her gün çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği tarihi alan, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Her mevsim türbenin ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Refik Örün isimli vatandaş, 'Yaz kış her mevsim bu türbenin çok ziyaretçisi var. İstanbul'dan Van'a Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçisi var” dedi.Ömer Durak adlı vatandaş ise “Muş'tan geliyorum. Bu türbeye gelmemdeki amaç böyle değerli alimleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Eğer ki Allah katında makbul iseler onların hayır duasını almak da iyi olur.Küçüklüğümüzden beri buraya şifa niyetine geliyoruz. Bapir-i Kal'ın 40 gün inzivaya çekildiği ve 'Çilehane' olarak adlandırılan yere çıktık. Alt katında abdest aldığı, üst katta da 40 gün boyunca namaz kıldığı söyleniyor” şeklinde konuştu.