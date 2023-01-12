  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu: Kayaların içine oyulmuş dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından Bapir-i Kal olarak adlandırılan Hüseyin Dede Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Kayaların içine oyulmuş halde duran yerde yatan ve 1470-1550 yılları arasında yaşayan zatın soyunun Hazreti Ebubekir'e dayandığı rivayet ediliyor. 'Çilehane' olarak adlandırılan yere girenler 40 gün çıkamıyordu. Şimdi dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar.

Ekleme: 12.01.2023 - 10:29 Güncelleme: 12.01.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Buraya giren 40 gün çıkamıyordu: Kayaların içine oyulmuş dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar
İnanç turizmi çerçevesinde Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne gelenlerin uğrak yeri olan Bapir-i Kal Türbesi, son zamanlarda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. 1470-1550 yılları arasında yaşadığı ve halk arasında Bapir-i Kal olarak bilinen Hüseyin Dede olan zatın soyunun Hazreti Ebubekir'e dayandığı rivayet ediliyor. Türbe, yaklaşık 5 metre yükseklikte kayaya oyulmuş, basamaklı bir demir merdivenle çıkılabilen ve ibadet ile yatma yeri olan iki bölümden oluşuyor.

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu: Kayaların içine oyulmuş dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar

İrili ufaklı birçok tescilli mağaranın bulunduğu Van Gölü kıyısındaki türbenin, yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Gerek türbe ve gerekse mağaralar için her gün çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği tarihi alan, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Her mevsim türbenin ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Refik Örün isimli vatandaş, 'Yaz kış her mevsim bu türbenin çok ziyaretçisi var. İstanbul'dan Van'a Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçisi var” dedi.

Ömer Durak adlı vatandaş ise “Muş'tan geliyorum. Bu türbeye gelmemdeki amaç böyle değerli alimleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Eğer ki Allah katında makbul iseler onların hayır duasını almak da iyi olur.

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu: Kayaların içine oyulmuş dünyanın her yerinden görmek için geliyorlar

Küçüklüğümüzden beri buraya şifa niyetine geliyoruz. Bapir-i Kal'ın 40 gün inzivaya çekildiği ve 'Çilehane' olarak adlandırılan yere çıktık. Alt katında abdest aldığı, üst katta da 40 gün boyunca namaz kıldığı söyleniyor” şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi: Asıl niyetini gösterdi
Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek
İsveç basını rezalete sahip çıktı! PKK'ya söz verip Başbakan'a yüklendiler! 'Sızlanmayı bırak'
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla tamamlandı
Davutoğlu'nun talebi ortakları birbirine düşürmüş! CHP'li Yarkadaş o isteği açıkladı: 6'lı masada bilinmeyen kriz
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'nın modeline tepki: Yedi Kocalı Hürmüz olacak
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermemek için yola beton döken sürücüye tepki! 21.268 TL para cezası uygulandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: İYİ Parti'nin tavrını değerli buluyoruz
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'dan küstah sözler! Pişman değilmiş
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni nisan ayında hizmete sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim öne çekilebilir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Delillerin gönderilmesi talebi İsveç'e iletildi
13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

13 Ocak 2023 Hava Durumu: Meteoroloji'den yağış uyarısı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Kayalıkların arasında saklı: Tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli

Dünyada sadece Türkiye’de çıkarılıyor: Altından 10 bin kat daha değerli