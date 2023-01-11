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Sözleşmeli kadro düzenlemesi yarın Meclis’e geliyor...

Son dakika haberi... Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde sona gelindi. Beklenen haberi duyuran AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Sözleşmeli kadro düzenlemesi yarın Meclis’e geliyor...
Ekleme: 11.01.2023 - 22:24 Güncelleme: 11.01.2023 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
Sözleşmeli kadro düzenlemesi yarın Meclis’e geliyor...
Son dakika haberi... Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusu birçok sözleşmeli personel tarafından merak ediliyordu. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde adım adım sona geliniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO GELİYOR!

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesinin yarın öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Bu ay yasalaşması beklenen düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.

Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Sözleşmeli kadro düzenlemesi yarın Meclis’e geliyor...

500 BİNE YAKIN PERSONEL KADROYA GEÇECEK

Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.

Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak.


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