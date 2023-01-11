CHP’li İlhan Kesici'den itiraf: AK Parti gibi yöneteceğiz

Net bir tarih olmasa da 2023 seçimi için mayıs ayı işaret ediliyor…Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek aday henüz yok…6 muhalefet liderinden oluşan altılı masa, “30 Ocak'ı bekleyin” diyerek sürekli erteleme yaparken, işin yöneticilik kısmı şimdiden tepki çekiyor.Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun “Hepimizin imza yetkisi olacak” şeklindeki açıklamalarının üstüne bir de itiraf geldi.Habertürk ekranlarında “Teke Tek” programına katılan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.Ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini söyleyen Altaylı, Kesici'ye önce “Bu tablodan ürkmüyor musunuz?” diye sordu, “Olağanüstü bir meydan okuma. Çok heyecan verici bir şey. Sıkıntıya düşmüş bir ekonomiyi alıp, onu yukarıya çekmek, onu çözmek dünyanın en keyifli işi. Çözebiliriz.” yanıtını aldı.Altaylı, bu kez “Çözerse yine AK Parti çözer söylemine katılmıyor musunuz?” sorusunu yöneltti.Bunun üzerine Kesici'den bomba söylemler geldi.CHP'li vekil, AK Parti'nin ilk 5-6 yılı gibi ülkeyi yöneteceklerini dile getirdi.Kesici, şunları söyledi:“AK Parti'nin hevesi var, hazırlığı var, heyecanları var. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracağız heyecanları var. Ellerinde hazır bir program var. Bu 20 yılı 5'e bölersek, 4 tane 5 yıllık farklı dönem görüyorum ben. Siyaseten de öyle. Birinci 5 yıllık dönem aslında bir koalisyon dönemi gibi… Birinci 5 yıllık dönemde Cumhurbaşkanı var, AK Partili değil. Hatta AK Parti'ye karşı. Yargı var, AK Partili değil. Medya var, AK Parti medyası değil. Bürokrasi var, AK Partili değil.Kaldı ki o bürokrasi bir önceki dönemdendi. Böyle bakıldığı zaman en başarılı oldukları o ilk 5 yıl, net bir siyasi dönemi değil. Doğrusu da bu. Şimdi bizim 6'lı geldiği zaman ne olacak? AK Parti'nin ilk 5-6 yılına benzemiş olmayacak mı? Partililiği kenara bırakmış olan bir Cumhurbaşkanımız olacak. AK Parti'nin ilk 5 yılına benzeyen bir dönem olmuş olacak. Doğrusu da budur.”