  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı
Ekleme: 9.09.2022 - 00:38 Güncelleme: 9.09.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı
Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.' ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

Kraliçe, Kovid-19'a yakalanmıştı

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın 'kraliçe' olmasını istediğini açıklamıştı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın 'kraliçe' olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahta kalan hükümdarı' unvanını elde etmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin 'Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir.' şeklindeki mesajı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!
İYİ Parti'li Uğur Poyraz açıkladı! 'CHP ile ittifak içinde değiliz'
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm ilanı kapıya asıldı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic açıkladı!
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı... 'Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim'
Mossad Başkanı ABD'li yetkililere istihbarat materyalleri sundu!
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi! '4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi... 'Kaosu parçalı iktidarları hatırlatıyor'
Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü! 'Biz daha ölmedik'
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı! 'Attığımız adımlarla bu işin üstesinden geleceğiz'
Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22,5 yıl hapsi istendi!
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı!
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum