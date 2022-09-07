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Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından şimdi de gözler ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, üç formülün altını çizdi. Kaya, asgari ücretin 7 bin ila 7 bin 500 lira arasında olacağı tahmininde bulundu.

Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...
Ekleme: 7.09.2022 - 21:20 Güncelleme: 7.09.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra 2022 yılı için asgari ücrette, maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlayacak bir zam yapılmıştı. Net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücret enflasyonun yüzde 70'i aşması sebebiyle bir zam daha alarak 5 bin 500 lira olmuştu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk canlı yayınında vatandaşların akıllarında olan soruları silecek açıklamalarda bulundu.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI

“Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz” diyen Özgür Kaya, “Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek”

Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MESAJ VERDİ

Maaş zamları hakkında tahminlerini söyleyen Kaya, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

“Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır.

Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz”

Asgari ücret zammında üç formül! 7 bin 500 lira olacağı tahmin ediliyor...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL VAR

SGK Uzmanı Özgür Kaya gündemde 3 formülün olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz.

3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü.

Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak.

Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak.'
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