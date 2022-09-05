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Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

İngiltere’nin başkenti Londra’da mülk sahipleri sıralamasında eski sömürgesi Hindistan’ın vatandaşları İngilizleri geri bırakarak birinci sıraya yükseldi. Kentteki en büyük mülk sahibi grubu oluşturan Hintleri İngilizler takip ederken üçüncü sırada Pakistanlılar yer aldı.

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler
Ekleme: 5.09.2022 - 13:48 Güncelleme: 5.09.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler
İngiltere'nin başkenti Londra'da mülk sahipleri sıralamasında eski sömürgesi Hindistan'ın vatandaşları İngilizleri geri bırakarak birinci sıraya yükseldi. Kentteki en büyük mülk sahibi grubu oluşturan Hintleri İngilizler takip ederken üçüncü sırada Pakistanlılar yer aldı. Şehirde ortalama bir evin fiyatı ise 500 bin sterlin (10,5 milyon lira) civarında. Kentte emlak danışmanlığı hizmeti veren Barratt London'ın Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, Hint yatırımcılardan güçlü bir talep gördüklerini ifade etti. Hintlerin dışında ise Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'ten yatırımcıların da Londra'da ev almaya istekli olduklarını belirtti. Hintlerin yatırımlarını Londra'dan yana kullanmalarının sebebini de değerlendiren Leslie, kısa, orta ve uzun vadede yatırımın sahibine kazandırdığını ifade etti.

Geçen yıla oranda Hint yatırımcıların oranında yüzde 7-8'lik bir büyüme kaydedildiğinin altını çizen İngiliz emlakçı, bunun İngiltere'deki emlak piyasasına duyulan güvenden kaynaklandığını vurguladı. Belediye başkanlığını Pakistan kökenli Sadık Han'ın yaptığı kentte, 2022 verilerine göre yaklaşık 10 milyon insan yaşamını sürdürüyor. Dünyanın birçok bölgesinden öğrenci, yatırımcı ve çalışan barındıran kent; dünyanın finans merkezi olarak da gösteriliyor.

‘Londongrad' düştü
Ukrayna'daki Rus işgalinden sonra Kremlin ile yakın ilişkilere sahip Rus oligarkların mal varlıklarına el konulmasıyla şehirdeki Rus nüfusu azaldı. İşgalin öncesinde Londra'da en çok mülke sahip yabancılar arasında yer alan Ruslar, Ukrayna'daki savaşın ardından İngiliz hükümetinin sert politikasıyla birlikte yaptırım tehdidinden kaçmak için İngiltere'deki mülklerini satarak farklı ülkelere yatırım yapmaya başladı. Hintlerin son bir yıldaki artan mülk edinme istatistiğinin arkasında Rusların Londra'yı terk etmesinin de etkisi olduğu tahmin ediliyor.


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