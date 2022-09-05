Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte

Fondaş medyanın Türkiye'nin üretim kapasitesine yönelik hazımsız eleştirileri bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de Türkiye'nin doğal gaz çalışamaları ile yerli ve milli üretim TOGG'u hedef aldılar.Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programında konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte yerli ve milli projeleri hedef aldı. Skandal sözler imza atan ikiliden Sönmez, 'Karadeniz beni çok güldürüyor' derken; Arslan da, ' Fıkra gibi tabirini' kullandı. İkili gaz çıkarma çalışmalarının hızla devam ettiği projede, evlere henüz gazulaştırılmadığı yönünde oldukça tuhaf açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin otomobili TOGG da ikilinin hedefindeydi. TOGG'un yerli ve milli olmadığını öne süren Sönmez, aracın büyük ölçüde ithal parçalarla üretildiği palavrasını attı. Fondaş kanalda Türkiye'nin projelerinin hedef alınması şaşırtmadı. Halk Tv'de daha önce de benzer skandal açıklamalar yapılmış ve Türkiye'yi hedef alan söylemler dile getirilmişti.Halk TV'de sunduğu programda Şirin Payzın, hendek operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı. CHP vekili, 'Aah ahh' ifadelerini kullanmıştı.CHP'nin yayın organı Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü, ailesine başsağlığı diledi.Payzın açıklamasında devleti suçlayarak şu ifadeleri kullandı: Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.HDP vekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçtiğimiz gün yine Şirin Payzın'ın programında teröristbaşı için 'sayın öcalan' ifadelerini kullanmış, stüdyodakilerin tepki vermemesi tepki toplamıştı.Halk TV'nin skandalları bu kadarla da sınırlı değil, yalan ve provokasyonu alışkanlık haline getiren mangır medya temsilcisi algı operasyonlarından vazgeçmiyor. Fonlanan mangır medyasının aktörü Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti. Halk TV eliyle dolaşıma sokulan sonra yalan haber, onlarca site tarafından da yayınlandı. İddiaların hedefindeki söz konusu komutan sosyal medyada hedef gösterilerek linç edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.. Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı..CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Ziyareti, 'Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni' başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin algısı ise kısa sürdü.Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uludere' ziyaretini 'Roboski' oalrak haberleştiren Halk TV duyarlı kesimlerden büyük tepki toplamıştı.Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı. 28 Şubat mağdurları ve Mavi Marmara şehidinin ailesini ziyaret eden CHP lideri, kampanyanın yeni ayağında Uludereli aileleri ziyaret edecek.Ziyareti son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı. Kanal konuyla ilgili haberini 'Roboski ziyareti' olarak aktardı, skandala kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, katıldı. Toktaş kişisel Twitter hesabından 'Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor' paylaşımı yaptı.Halk TV'nin skandal haberi ve Toktaş'ın paylaşımın ardından Twitter büyük tepki geldi. Kullanıcılar sürekli Atatürk istismarı yapan kanala yüksek perdeden eleştirilerini yöneltirken, Halk TV ve Toktaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi büyük şaşkınlığa neden oldu.HDP'ye şirin görünme adına daha ne kadar ileri gideceği herkesin merak konusu.