Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte
Fondaş medyanın yerli ve milli projelere yönelik hazımsızlığı bitmiyor. Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan ve konuğu Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz için yürütülen çalışmaları ve TOGG'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Doğal gaz çalışmalarını fıkra olarak niteleyen ikili, TOGG'un 'yerli ve milli' olmadığını öne sürdü.
Fondaş medyanın Türkiye'nin üretim kapasitesine yönelik hazımsız eleştirileri bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de Türkiye'nin doğal gaz çalışamaları ile yerli ve milli üretim TOGG'u hedef aldılar.
'KARADENİZ GAZI FIKRA GİBİ'
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi programında konuğu Mustafa Sönmez ile birlikte yerli ve milli projeleri hedef aldı. Skandal sözler imza atan ikiliden Sönmez, 'Karadeniz beni çok güldürüyor' derken; Arslan da, ' Fıkra gibi tabirini' kullandı. İkili gaz çıkarma çalışmalarının hızla devam ettiği projede, evlere henüz gaz
ulaştırılmadığı yönünde oldukça tuhaf açıklamalarda bulundu.
'TOGG'UN NERESİ MİLLİ VE YERLİ'
Türkiye'nin otomobili TOGG da ikilinin hedefindeydi. TOGG'un yerli ve milli olmadığını öne süren Sönmez, aracın büyük ölçüde ithal parçalarla üretildiği palavrasını attı. Fondaş kanalda Türkiye'nin projelerinin hedef alınması şaşırtmadı. Halk Tv'de daha önce de benzer skandal açıklamalar yapılmış ve Türkiye'yi hedef alan söylemler dile getirilmişti.
PAYZIN'DAN TERÖRİSTE 'RAHMET'
Halk TV'de sunduğu programda Şirin Payzın, hendek operasyonları sırasında öldürülen teröriste rahmet diledi. Payzın daha önce de programına katılan bir HDP vekilinin teröristbaşı için 'Sayın öcalan' ifadesini kullanması karşısında sessiz kalmıştı.
TANRIKULU TERÖRİSTİN ARDINDAN 'AH' ÇEKTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren TR 705 kodlu CIA ajanı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmiş, teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaştı. CHP vekili, 'Aah ahh' ifadelerini kullanmıştı.
TERÖRİSTE RAHMET DİLEDİ
CHP'nin yayın organı Halk TV'de de benzer bir skandala imza atıldı. Program sunucusu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü, ailesine başsağlığı diledi.
Payzın açıklamasında devleti suçlayarak şu ifadeleri kullandı: Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.
TERÖRİSTBAŞINA GÜZELLEME
HDP vekili Mehmet Rüştü Tiryaki, geçtiğimiz gün yine Şirin Payzın'ın programında teröristbaşı için 'sayın öcalan' ifadelerini kullanmış, stüdyodakilerin tepki vermemesi tepki toplamıştı.
'DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN TUĞGENERAL YEĞENİ' İFTİRASI
Halk TV'nin skandalları bu kadarla da sınırlı değil, yalan ve provokasyonu alışkanlık haline getiren mangır medya temsilcisi algı operasyonlarından vazgeçmiyor. Fonlanan mangır medyasının aktörü Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti.
Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti. Halk TV eliyle dolaşıma sokulan sonra yalan haber, onlarca site tarafından da yayınlandı. İddiaların hedefindeki söz konusu komutan sosyal medyada hedef gösterilerek linç edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÇİRKİN YAKIŞTIRMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti.. Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı..
'ATATÜRK VE ALİ YOK' PROVOKASYONU
CHP'nin kanalı Halk TV, söz konusu gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişti. Ziyareti, 'Erdoğan için Ali'siz Atatürk'süz cemevi mizanseni' başlığı ile haberleştiren Halk TV'nin algısı ise kısa sürdü.
GÖRÜNTÜLER YALANLADI
Cumhurbaşkanlığı tarafından cemevi ziyaretine ilişkin paylaşılan görüntülerde, Atatürk ve Hz. Ali'nin tablolarının asılı olduğu görüldü.
HALK TV'DEN ROBOSKİ REZALETİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uludere' ziyaretini 'Roboski' oalrak haberleştiren Halk TV duyarlı kesimlerden büyük tepki toplamıştı.
'HELALLEŞME'DE YENİ ADRES ULUDERE
Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı. 28 Şubat mağdurları ve Mavi Marmara şehidinin ailesini ziyaret eden CHP lideri, kampanyanın yeni ayağında Uludereli aileleri ziyaret edecek.
HALK TV'DEN SKANDAL HABER
Ziyareti son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı. Kanal konuyla ilgili haberini 'Roboski ziyareti' olarak aktardı, skandala kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, katıldı. Toktaş kişisel Twitter hesabından 'Kılıçdaroğlu 'helalleşme' kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor' paylaşımı yaptı.
VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
Halk TV'nin skandal haberi ve Toktaş'ın paylaşımın ardından Twitter büyük tepki geldi. Kullanıcılar sürekli Atatürk istismarı yapan kanala yüksek perdeden eleştirilerini yöneltirken, Halk TV ve Toktaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi büyük şaşkınlığa neden oldu.
HDP'ye şirin görünme adına daha ne kadar ileri gideceği herkesin merak konusu.