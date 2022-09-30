Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile iltisaklı isimler dikkat çekiyor. Belediyeye yönelik yapılan terör operasyonunda PKK terör örgütü ile ilişkisi tespit edilen Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı. Gündeş'in terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandığı bildirildi. PKK ile ilişkisi saptanan Gündeş'in yine örgüte yakın gazetecilere verdiği destek de biliniyor. O gazetecilerden Serdar Akinan'a yılda 4 milyon TL ödendiği tespit edilmişti. Akinan, Kandil'e giderek terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ile görüşmüş, yazdığı kitapta teröristleri kahraman ilan etmişti.MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TERÖR OPERASYONUMersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı. PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine 28 Eylül'de özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Gündeş dahil 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.CHP’li Mersin Büyükşehir’de Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş örgüt üyesi çıktıBEDRETTİN GÜNDEŞ TUTUKLANDIMersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından tutuklandı.BEDRETTİN GÜNDEŞ'TEN PKK'YA DESTEKMersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör örgütü lehine propaganda yaptığı biliniyor. Birçok fotoğrafı ortaya çıkan Gündeş'in, astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile resmi olduğu öğrenildi.PKK DESTEKÇİSİ SERDAR AKİNAN'A 4 MİLYON TL ÖDEDİGündeş, PKK'ya yakın gazetecilere verdiği destek de biliniyor. Gündeş'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in reklamını yapması için terör örgütü elebaşı Murat Karayılan ile görüşen ve PKK'yı kahraman ilan eden Serdar Akinan'a 4 milyon TL yıllık ödeme yaptı. 90 saniyelik filmler çeken Akinan'a ayda 375 bin TL ödendiği ortaya çıkmıştı.AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞYine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.KANDİL'DE KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETTİ!Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTUKan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu. Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.