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Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulunan 3 yaşındaki minik Müslüme Yağal'a ağlamıştı. Acı olay sonrası dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Bugün Müslüme'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ekleme: 3.09.2022 - 10:15 Güncelleme: 3.09.2022 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 aile yakınının yargılandığı davanın ilk duruşmasında alınan karar gereği, olay yerinde keşif yapıldı.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları, bilirkişiler, Müslüme'nin tutuklu büyükbabası Hasan Yağal ile tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal ve annesi S. Yağal, geçen yıl 19 Kasım'da küçük çocuğun cansız bedeninin bulunduğu Yanışlı Mahallesi kırsalındaki keşfe katıldı.


Tutuksuz sanıklardan suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı keşifte, Müslüme Yağal'ın bazı aile yakınları da hazır bulundu.

Müslüme'nin kaybolmadan önce görüldüğü bölgede başlayan keşifte, mevkinin küçük kızın cesedinin bulunduğu alana uzaklığı hesaplandı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği keşifte, ormanlık alanda detaylı inceleme yapıldı.

Çalışmalarda, çadır ve ağılın konuşlandığı bölge, hayvanların otlatıldığı noktalar ve olay günü aile üyelerinin bulunduğu alanlar kayıt altına alındı. Daha sonra küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu arazi incelendi.

Keşif ekibinin zorlu arazi yapısı nedeniyle yaya olarak ulaşmakta güçlük geçtiği mevkideki incelemelerde, Müslüme'nin cansız bedeninin ulaşıldığı noktaya kendi imkanlarıyla çıkmasının mümkün olmadığı görüşü, Mersin Barosu avukatlarınca dile getirildi. Baro avukatları, söz konusu görüşün bilirkişi raporuna da eklenmesini istedi.

Küçük kızın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması 27 Ekim'de görülecek.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba Hasan Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili iddianamede, tutuklu sanık Hasan Yağal hakkında 'kendisini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme', 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme', 'üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hapis cezası istenmişti.

İddianamede, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal için de 'suçluyu kayırma' suçundan ceza talep edilmişti.

Hasan Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı'da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

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