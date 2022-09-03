Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Eylül 2021'de yaşandı. 13 yaşında olan E.A isimli 9. sınıf öğrencisi genç kız, Instagram ve Youtube'da fenomen olan Sude Alkış'ın hikayelerinde paylaştığı ağabeyi Seçkin Alkış'ı takip etmeye başladı.Seçkin Alkış da kendisini Instagram'dan takip etmeye başlayan E.A.'yı takibe aldı. İkili arasındaki sohbet zaman içerisinde ilerledi. İddiaya göre, Seçkin Alkış, müstehcen fotoğraflarını gönderdiği kızdan yine aynı şekilde fotoğraflar atmasını istedi. İlerleyen süreçte E.A.'yı evine de davet eden Seçkin Alkış burada genç kıza istismarda bulundu. Seçkin Alkış'ın evinde genç kızın üzerine sigara kokusu sindi.YENİ BİR BULUŞMA İÇİN SÖZLEŞMİŞLERSigara kullanmayan ve evde kızı ile birlikte yaşayan B.Ö. 13 yaşındaki çocuğunun üzerindeki sigara kokusundan şüphelendi. 'Acaba kızım sigaraya mı başladı?' diye kaygılanan anne B.Ö. kızının cep telefonundaki yazışmaları incelemeye aldı. Kızının whatsapp üzerinden kendisinden 24 yaş büyük Seçkin Alkış isimli kişiyle olan müstehcen yazışmalarını okuyan anne büyük bir şok yaşadı.Yazışmalarda kızının 37 yaşındaki Seçkin Alkış'ın evine gittiğini ve evde yeni bir buluşma için de sözleştiklerini anlayan anne durumu eski eşine bildirdi. Kızının cep telefonuna da el koyan B.Ö., büyük bir üzüntü yaşarken soluğu adliyede aldı. Adeta dedektif gibi hareket eden anne B.Ö., watsapp konuşmalarını da kanıt olarak sunup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Ö. kızının okulunu da değiştirdi.İSTİSMARCI ÜNLÜ FENOMENİN AĞABEYİ ÇIKTIKüçük yaştaki kıza cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen Seçkin Alkış'ın Instagram'da 600 bin takipçisi olan ünlü fenomen Sude Alkış'ın ağabeyi çıktı.Gözaltına alınan Seçkin Alkış ifadesinde, 'Watsapp konuşmaları bana ait. E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. E.A.'nın ifadesindeki cinsel içerikli konuşmalar doğrudur. Birbirimize cinsel içerikli fotoğraflar attık. 16 Eylül 2021'de evime geldi. 13 yaşında olduğunu anlayamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım. Bana iftira atılıyor' dedi.18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seçkin Alkış hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 8 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplamda 8 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Tutuklu yargılanan Seçkin Alkış, 17 Haziran 2022'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sanık tarafından karartılma ihtimali bulunmaması nedeniyle tahliyesine karar verildi. Sanık Seçkin Alkış'a yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adlı kontrol şartı uygulandı. Seçkin Alkış tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşma önümüzdeki günlerde yapılacak.